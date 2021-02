„Godsdienst is niet saai”

De laatste halve eeuw was hij bezig in de vergetelheid te verzinken, maar daar komt verandering in. Piet Calis schreef een nieuwe biografie over „de grootste Nederlandse dichter van alle tijden”: Joost van den Vondel. „Ik heb in mijn boek geprobeerd een figuur te beeldhouwen die totaal in dit leven staat én totaal in het eeuwige leven - dat is geen tegenstelling.”

